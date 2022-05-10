Иностранные компании согласились на поставки в РФ в обход санкций

Иностранные компании не просили исключить их товары из перечня параллельного импорта, который позволит поставлять в РФ продукцию без разрешения правообладателей через третьи страны. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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«Из тех, кто уже в списке, пока нет [не выступили против параллельного импорта]», — рассказал Мантуров РИА «Новости».

Он отметил, что Минпромторг будет оперативно реагировать на просьбы компаний исключить их из списка.

Туда попали более 50 групп товаров и около 200 брендов. В их числе — комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь. В частности, техника Apple, Asus, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony и Intel; игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo; автомобили Tesla, Land Rover, Jaguar, Jeep, Bentley, Chevrolet, Cadillac, Hummer, Dodge и другие.