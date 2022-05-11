В США бензин подорожал до рекордных 4,37 доллара за галлон

Стоимость бензина на автозаправках в США вновь побила исторический рекорд, превысив отметку 4,37 доллара за галлон (3,785 литра). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию. Самое дорогое топливо - в штате Калифорния. Там галлон стоит почти шесть долларов (5,8).

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При этом черное золото на биржах дешевеет. Например, нефть марки WTI с поставками в июне продается по 101,14 доллара за баррель.