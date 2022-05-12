Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
37 минут назад

Госдеп: в ЕС договорятся об эмбарго на нефть из РФ не позднее следующей недели

ТАССиещё 5

Американская администрация полагает, что страны ЕС не позднее следующей недели могут достичь договоренности о введении эмбарго на закупку российской нефти. Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

США обозначили сроки принятия ЕС решения по эмбарго на нефть из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Согласно моим оценкам относительно происходящего, Венгрия сейчас ведет переговоры по поводу того, чтобы в долгосрочной перспективе отказаться от российской нефти. В этом состоит договоренность, над достижением которой работают в ЕС. Я вполне оптимистично настроена относительно того, что ЕС достигнет этого, если не на текущей неделе, то на следующей. Думаю, что ЕС очень близок к этому эмбарго на нефть", - отметила она, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Оценена зависимость мира от российской нефти

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

4 мая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, ЕК выступает за запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года.

Экономика,Карен Донфрид,Владимир Путин,Конгресс США,Госдеп США,ЕС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители