США обозначили сроки принятия ЕС решения по эмбарго на нефть из РФ

"Согласно моим оценкам относительно происходящего, Венгрия сейчас ведет переговоры по поводу того, чтобы в долгосрочной перспективе отказаться от российской нефти. В этом состоит договоренность, над достижением которой работают в ЕС. Я вполне оптимистично настроена относительно того, что ЕС достигнет этого, если не на текущей неделе, то на следующей. Думаю, что ЕС очень близок к этому эмбарго на нефть", - отметила она, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.