США обозначили сроки принятия ЕС решения по эмбарго на нефть из РФ

Американская администрация полагает, что страны ЕС не позднее следующей недели могут достичь договоренности о введении эмбарго на закупку российской нефти. Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"Согласно моим оценкам относительно происходящего, Венгрия сейчас ведет переговоры по поводу того, чтобы в долгосрочной перспективе отказаться от российской нефти. В этом состоит договоренность, над достижением которой работают в ЕС. Я вполне оптимистично настроена относительно того, что ЕС достигнет этого, если не на текущей неделе, то на следующей. Думаю, что ЕС очень близок к этому эмбарго на нефть", - отметила она, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.
4 мая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, ЕК выступает за запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года.