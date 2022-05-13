В ЕС допустили отсрочку запрета на ввоз российской нефти

Евросоюз может отложить введение эмбарго на российскую нефть. По крайней мере, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Они говорят, что страны ЕС хотят продолжить работу по другим санкционным мерам, если Венгрия так и не поддержит запрет на ввоз российского топлива.

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О каких именно участницах Евросоюза идет речь, не уточняется, при этом источники агентства отмечают, что такая идея вызывает все больше поддержки в рядах сообщества. Правда, часть членов ЕС опасаются, что отсрочку эмбарго могут расценить как «признак слабости».

Страны Евросоюза выражали надежду согласовать санкции до 16 мая, когда состоится встреча глав МИД сообщества. Для одобрения ограничений нужно согласие всех 27 государств.