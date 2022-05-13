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2 часа назад

Bloomberg: В ЕС допускают отсрочку запрета на ввоз российской нефти

BFM.RUиещё 3

Евросоюз может отложить введение эмбарго на российскую нефть. По крайней мере, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Они говорят, что страны ЕС хотят продолжить работу по другим санкционным мерам, если Венгрия так и не поддержит запрет на ввоз российского топлива.

В ЕС допустили отсрочку запрета на ввоз российской нефти
Фото: ТАССТАСС

О каких именно участницах Евросоюза идет речь, не уточняется, при этом источники агентства отмечают, что такая идея вызывает все больше поддержки в рядах сообщества. Правда, часть членов ЕС опасаются, что отсрочку эмбарго могут расценить как «признак слабости».

Страны Евросоюза выражали надежду согласовать санкции до 16 мая, когда состоится встреча глав МИД сообщества. Для одобрения ограничений нужно согласие всех 27 государств.

В Брюсселе ранее, помимо запрета на импорт российской нефти, анонсировали отключение «Сбербанка» от системы SWIFT и запрет на вещание в Евросоюзе трех российских каналов.

Экономика,Сбербанк России,ЕС,
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