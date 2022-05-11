Названы предвещающие скорое снижение цен признаки

Экономист Total Research Николай Вавилов назвал три признака скорого снижения цен: уменьшение инфляции, новости о восстановлении логистических цепочек и любые послабления (налоговые, отмена санкций). Об этом сообщает «Прайм».

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Когда показатели инфляции начинают падать, это свидетельствует о постепенном снижении цен на некоторые товары, отметил Вавилов. Чаще всего - на сезонные фрукты и овощи.

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Если компании сообщают о восстановлении логистических цепочек, это означает, что расходы на грузоперевозки снижаются, а, значит, падает и себестоимость товара.

«Учитывая, что в Китае началась новая волна заражений, этот фактор сейчас достаточно сильно бьет по ценам на доставку и ожиданию груза, тем самым поднимая стоимость товаров», - отметил эксперт.

Дополнительно снизить цены помогают налоговые субсидии, а снятие санкций может вернуть на рынок конкуренцию во многих отраслях и бизнесу придется снижать цены.

Еще одним предвестником снижения цен Вавилов назвал проверки антимонопольщиков, которые следят за отсутствием картельных сговоров или получением сверхприбыли. Такие проверки заставляют бизнес снижать цены.

Экономист CMS Institute Николай Переславский ранее рассказал, что благодаря росту рубля начали падать цены на бытовую технику и электронику

На фоне украинского кризиса курс доллара на международном рынке Forex превышал 177 рублей, россияне отмечали рост цен практически на все. Однако позже российская валюта отыграла все потери.

Россияне жаловались, что, несмотря на укрепление рубля, цены не падают. Переславский заявил, что сейчас большинство товаров стоят на 20-25 процентов дороже, чем было в начале февраля. Это, по его словам, укладывается в рамки инфляции.

Он отметил, что цены на электронику и бытовую технику в марте менялись каждый день. К примеру, самый дорогой новый айфон продавался за 200 тысяч рублей, но уже через три дня подешевел до 160 тысяч.