В США рекордно подорожал бензин

Стоимость бензина на автозаправках в США вновь побила исторический рекорд и превысила отметку в $4,37 за галлон (3,785 литра). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию. Дороже всего бензин стоит в штате Калифорния — почти $6 за галлон. Ранее стало известно, что самый дорогой в мире бензин продаётся в Гонконге (литр в среднем стоит $2,78), в Норвегии ($2,41).

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На биржах же доллар дешевеет. Например, нефть марки WTI с поставками в июне продаётся по $101,14 за баррель.

Эксперты считают, что топливо дорожает из-за быстрорастущей инфляции и неопределённости на мировом рынке энергоносителей. Ещё одна причина — сезонная, поскольку с приближением лета спрос на бензин традиционно высокий.