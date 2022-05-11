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1 час назад

В США рекордно подорожал бензин

Секрет Фирмы

Стоимость бензина на автозаправках в США вновь побила исторический рекорд и превысила отметку в $4,37 за галлон (3,785 литра). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию. Дороже всего бензин стоит в штате Калифорния — почти $6 за галлон. Ранее стало известно, что самый дорогой в мире бензин продаётся в Гонконге (литр в среднем стоит $2,78), в Норвегии ($2,41).

В США рекордно подорожал бензин
Фото: ReutersReuters

На биржах же доллар дешевеет. Например, нефть марки WTI с поставками в июне продаётся по $101,14 за баррель.

Эксперты считают, что топливо дорожает из-за быстрорастущей инфляции и неопределённости на мировом рынке энергоносителей. Ещё одна причина — сезонная, поскольку с приближением лета спрос на бензин традиционно высокий.

Ранее стало известно, в каких странах самый дорогой и дешёвый бензин. Так, дороже всего литр бензина стоит в Гонконге и Норвегии. Самый дешёвый бензин можно купить в Алжире и Кувейте — по 32 цента и 34 цента за литр соответственно. Разница в ценах на бензин в разных странах объясняется отличиями в собственных нефтяных запасах, а также возможностях по добыче нефти и нефтепереработке.

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