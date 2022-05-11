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1 час назад

Кремль уличил Украину во лжи о транзите газа в Европу

Ura.Ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Киева о прекращении транзита российского газа в Европу через Украину. Об этом Песков сказал во время общения с журналистами.

«Россия всегда надежно выполняла и намерена выполнять свои контрактные обязательства. Украинская сторона сообщила о форс-мажоре, но „Газпром“ заявил, что никаких объявлений и уведомлений о форс-мажоре не было», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU.

Ранее оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины сообщил о прекращении транзита газа в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Причиной стала спецоперация РФ на Украине, потому что некоторые объекты ГТС находятся на территории, контролируемой РФ, передает Life.

Украина прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка"

В «Газпроме» заявили, что нет причин прекращать прокачку газа через Украину. Компания поставила через Украину 72 млн кубометров газа, цитирует RT заявление «Газпрома».

Экономика,Видео,Дмитрий Песков,Газпром,
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