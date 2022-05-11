Кремль уличил Украину во лжи о транзите газа в Европу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Киева о прекращении транзита российского газа в Европу через Украину. Об этом Песков сказал во время общения с журналистами.

«Россия всегда надежно выполняла и намерена выполнять свои контрактные обязательства. Украинская сторона сообщила о форс-мажоре, но „Газпром“ заявил, что никаких объявлений и уведомлений о форс-мажоре не было», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU.

Ранее оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины сообщил о прекращении транзита газа в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Причиной стала спецоперация РФ на Украине, потому что некоторые объекты ГТС находятся на территории, контролируемой РФ, передает Life.