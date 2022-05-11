Россия и Белоруссия перейдут на оплату газа в рублях

Россия и Белоруссия внесли изменение в соглашение о поставках газа, оно определяет условия формирования цены на газ с апреля до конца 2022 года. Соглашение также подразумевает переход на оплату газа в российских рублях, сообщает Минэнерго России в своем Telegram-канале.

"[Министр энергетики России] Николай Шульгинов и министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич подписали протоколы о внесении изменений в межправсоглашение по поставкам природного газа в Белоруссию. Документы предусматривают переход на оплату газа в российских рублях и определяют условия формирования цены на газ с апреля до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

Переход на оплату за газ в рублях ранее был объявлен и для ряда западных стран. Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.