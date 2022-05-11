Болгария нашла газ дешевле российского

Болгария договорилась о поставках сжиженного природного газа из США, сообщается на сайте болгарского правительства.

Договоренность была достигнута на встрече премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова с вице-президентом США Камалой Харрис. Отмечается, что цена на газ будет ниже, чем у «Газпрома».

«Стороны договорились о реальных поставках сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже «Газпрома», которые начнутся в июне», - говорится в сообщении правительства.