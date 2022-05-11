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59 минут назад

Болгария нашла газ дешевле российского

Вероника Полынина

Болгария договорилась о поставках сжиженного природного газа из США, сообщается на сайте болгарского правительства.

Договоренность была достигнута на встрече премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова с вице-президентом США Камалой Харрис. Отмечается, что цена на газ будет ниже, чем у «Газпрома».

«Стороны договорились о реальных поставках сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже «Газпрома», которые начнутся в июне», - говорится в сообщении правительства.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной остановке поставок газа в Болгарию из-за отказа страны осуществлять платежи в рублях. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала прекращение поставок неоправданным и неприемлемым, а премьер-министр Болгарии Кирилл Петков назвал действия «Газпрома» грубым нарушением договора и шантажом.

Россия и Белоруссия перейдут на оплату газа в рублях

Экономика,Видео,Газпром,Еврокомиссия,
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