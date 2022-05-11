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48 минут назад

Болгарию уличили во лжи после заявлений о поставках газа из США

Вероника Полынина

Правительство Болгарии, говоря о покупке газа дешевле, чем у «Газпрома», банально врет. Об этом NEWS.ru заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Болгарию уличили во лжи после заявлений о поставках газа из США
Фото: ReutersReuters

«Я смело вам заявляю, что правительство Болгарии банально врет, так как они просто физически не могут знать, какой будет цена на газ, потому что газ в ЕС торгуется на основании биржевых котировок», - сказал Фролов.

Он напомнил, что в настоящее время цены на газ находятся на максимальных значениях за последние 13 лет.

Болгария нашла газ дешевле российского

Ранее в среду, 11 мая, правительство Болгарии сообщило, что премьер-министр страны Кирилл Петков в ходе встречи с вице-президентом США Камалой Харрис договорился о поставках сжиженного природного газа из США по цене «дешевле, чем у «Газпрома». Поставки должны начаться в июне.

Экономика,Александр Фролов,Газпром,ЕС,
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