Болгарию уличили во лжи после заявлений о поставках газа из США

Правительство Болгарии, говоря о покупке газа дешевле, чем у «Газпрома», банально врет. Об этом NEWS.ru заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
«Я смело вам заявляю, что правительство Болгарии банально врет, так как они просто физически не могут знать, какой будет цена на газ, потому что газ в ЕС торгуется на основании биржевых котировок», - сказал Фролов.
Он напомнил, что в настоящее время цены на газ находятся на максимальных значениях за последние 13 лет.
Ранее в среду, 11 мая, правительство Болгарии сообщило, что премьер-министр страны Кирилл Петков в ходе встречи с вице-президентом США Камалой Харрис договорился о поставках сжиженного природного газа из США по цене «дешевле, чем у «Газпрома». Поставки должны начаться в июне.