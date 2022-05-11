ЦБ опубликовал прогноз сохранения введенных в адрес России санкций

"Банк России исходит из того, что уже введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте. Общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне", - говорится в материале ЦБ РФ.