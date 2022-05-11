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1 час назад

ЦБ ожидает сохранения введенных в адрес России санкций до 2024 года

ТАССиещё 7

Банк России считает, что введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию сохранятся на всем прогнозном горизонте до 2024 года, следует из доклада регулятора.

ЦБ опубликовал прогноз сохранения введенных в адрес России санкций
Фото: ТАССТАСС

"Банк России исходит из того, что уже введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте. Общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне", - говорится в материале ЦБ РФ.

Однако, как отмечает Банк России, основные товары российского экспорта будут продаваться с дисконтом, что окажет сдерживающее влияние на стоимостный объем экспорта товаров.

В ЦБ также сообщили, что российская экономика пройдет большую часть пути адаптации к санкциям уже к середине 2023 года, к этому времени сформируются новые рынки сбыта и появятся заделы для локализации производств.

"По оценке Банка России, экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине 2023 года - сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, появятся заделы для локализации производств", - отмечается в докладе.

Экономика,Банк России,
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