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39 минут назад

В ЦБ назвали причины укрепления рубля

Вероника Полынина

Укрепление рубля в значительной степени связано со снижением объема импорта и уменьшением спроса на иностранную валюту. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике, передает ТАСС.

В ЦБ назвали причины укрепления рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наблюдаемое в последнее время укрепление рубля в значительной степени связано с более низким объемом импорта на фоне санкций и ограничений зарубежными компаниями поставок товаров в Россию и, как следствие, более низким спросом импортеров на валюту», - говорится в документе.

Кредитно-денежная политика ЦБ продолжает влиять на курс рубля, но «с большим лагом и более опосредованно», отметили в ЦБ. По словам регулятора, динамика курса рубля может быть более волатильной на фоне приостановки действия бюджетного правила и ограничения на движение капитала.

В докладе отмечается, что решения об отмене ограничений на движение капитала принимаются безотносительно к колебаниям рубля, на основе анализа рисков для финансовой стабильности.

Экономика,Банк России,
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