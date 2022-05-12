В Россию перестали завозить санкционные продукты

С февраля по апрель 2022 года Федеральная таможенная служба (ФТС) не зафиксировала ни одного факта ввоза в Россию санкционных продуктов питания. Об этом сообщила «Газета. Ru». По данным таможенников, в последние годы объёмы ввоза такой продукции постоянно снижались.

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«Этому способствовали мероприятия, направленные на противодействие ввозу санкционных товаров, — меры по борьбе с контрабандой, которые реализуют ФТС и другие надзорные органы», — отметили в службе.

В пресс-службе ФТС рассказали, что санкционка перестала попадать страну, после того как Белоруссия ввела контрсанкции в ответ на действия ЕС. При этом республика была основным каналом ввоза таких товаров в Россию.

Как передало издание, схожую тенденцию выявили и в Россельхознадзоре. По его данным, с января по апрель 2022 года ввоз санкционной продукции упал в десятки раз по сравнению с 2021 годом.

В сентябре «Секрет» рассказывал, что Россия разрешила грузоперевозчкам вывозить санкционные продукты через три российских морских порта для их дальнейшего транзита по территории РФ в другие страны. До этого такие товары можно было провозить транзитом через определённые железнодорожные и автомобильные пункты пропуска.

В 2014 году российские власти в качестве ответа на санкции ввели продовольственное эмбарго против США, ЕС и других стран Запада. Позже его расширили на другие государства, включая Украину и Черногорию, которые вводили ограничения в отношении РФ.