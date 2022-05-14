В Германии раскрыли способ пережить зиму без российского газа

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в беседе с Wirtschafts Woche раскрыл способ пережить зиму без российского газа.

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По его словам, это возможно при условии значительной экономии энергии и при наличии полных газохранилищ. Он отметил, что промышленность и частные лица Германии могут сократить потребление энергии примерно на десять процентов и при этом не попасть в «бедственное положение».

«Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа», — сказал вице-канцлер ФРГ.

При этом Хабек сообщил о возможных экономических рисках остановки импорта российского газа.

«Даже при упомянутых условиях цены на газ наверняка будут очень высокими, а резервуары для хранения в конце зимы опустеют», — подчеркнул он.