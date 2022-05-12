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1 час назад

Оценена зависимость мира от российской нефти

Lenta.ruиещё 4

Мир сможет пережить сокращение поставок российской нефти, пишет Reuters со ссылкой на заявление международного энергетическое агентство (МЭА), которое оценило зависимость стран от российского сырья.

Оценена зависимость мира от российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Со временем ожидается увеличение поставок со стороны ОПЕК+ и США, также прогнозируется замедление роста спроса. Эти факторы избавят мир от острого дефицита предложения на фоне перебоев российских поставок, говорится в отчете МЭА. США и другие члены МЭА обязались выпустить 240 миллионов баррелей резервных запасов нефти в этом году.

Россия резко увеличила доходы от нефти

В прошлом месяце поставки российской нефти сократились примерно на миллион баррелей в сутки. МЭА считает, что эта цифра вырастет до 1,6 миллиона баррелей в сутки в мае, до 2 миллионов баррелей в июне и почти до 3 миллионов баррелей в июле, если санкции продолжать действовать.

Российский экспорт увеличился в апреле на 620 тысяч баррелей в сутки, поскольку поставки были перенаправлены из США и Европы преимущественно в Индию. Европейский союз был ведущим рынком для экспорта российской нефти в прошлом месяце, с начала года поставки уменьшились на 535 тысяч баррелей в сутки. В настоящее время на долю блока приходится 43 процента экспорта российской нефти по сравнению с примерно 50 процентами ранее.

С начала марта в Индию было отправлено пять партий российской нефти объемом около шести миллионов баррелей, что составляет примерно половину объема поставок по итогам 2021 года. По ожиданиям экспертов, поставки нефти марки Urals Китаю и Индии в перспективе будут увеличиваться. Одной из главных причин являются значительные скидки на нее относительно цены на нефть марки Brent.

Экономика,Международное энергетическое агентство,ЕС,
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