Оценена зависимость мира от российской нефти

Мир сможет пережить сокращение поставок российской нефти, пишет Reuters со ссылкой на заявление международного энергетическое агентство (МЭА), которое оценило зависимость стран от российского сырья.

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Со временем ожидается увеличение поставок со стороны ОПЕК+ и США, также прогнозируется замедление роста спроса. Эти факторы избавят мир от острого дефицита предложения на фоне перебоев российских поставок, говорится в отчете МЭА. США и другие члены МЭА обязались выпустить 240 миллионов баррелей резервных запасов нефти в этом году.

В прошлом месяце поставки российской нефти сократились примерно на миллион баррелей в сутки. МЭА считает, что эта цифра вырастет до 1,6 миллиона баррелей в сутки в мае, до 2 миллионов баррелей в июне и почти до 3 миллионов баррелей в июле, если санкции продолжать действовать.

Российский экспорт увеличился в апреле на 620 тысяч баррелей в сутки, поскольку поставки были перенаправлены из США и Европы преимущественно в Индию. Европейский союз был ведущим рынком для экспорта российской нефти в прошлом месяце, с начала года поставки уменьшились на 535 тысяч баррелей в сутки. В настоящее время на долю блока приходится 43 процента экспорта российской нефти по сравнению с примерно 50 процентами ранее.