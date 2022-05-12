Из Банка России уйдет заместитель председателя

Заместитель председателя Центробанка России (ЦБ) Михаил Алексеев покинет свой пост с 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

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Алексеев отвечал за наличное денежное обращение. В ЦБ сообщили, что зампред решил продолжить карьеру вне Банка России.

На его должность назначили Сергея Белова.

«В этой должности он будет курировать работу департамента наличного денежного обращения, объединения "Росинкас", а также деятельность департамента полевых учреждений», — говорится в сообщении ЦБ.