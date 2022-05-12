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3 часа назад

Bloomberg: итальянская Eni готова оплатить в мае газ из РФ с конвертацией евро в рубли

ТАССиещё 10

Итальянская энергетическая компания Eni ("Эни") намерена заплатить "Газпрому" за поставки газа в мае, даже если платеж в евро будет конвертирован в рубли. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Италия согласилась на ультиматум России по газу
Фото: ReutersReuters

По сведениям его источников, Eni еще не открыла рублевый счет в Газпромбанке, но ведет юридическую работу по подготовке к его открытию в случае необходимости.

Ожидается, что в ближайшие дни ЕС прояснит энергетическим компаниям принципы оплаты российского газа, которые не нарушили бы санкции против России.

Австрия отказалась платить за российский газ в рублях

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

Экономика,Владимир Путин,Газпромбанк,Газпром,ЕС,
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