Италия согласилась на ультиматум России по газу

Итальянская энергетическая компания Eni ("Эни") намерена заплатить "Газпрому" за поставки газа в мае, даже если платеж в евро будет конвертирован в рубли. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.
По сведениям его источников, Eni еще не открыла рублевый счет в Газпромбанке, но ведет юридическую работу по подготовке к его открытию в случае необходимости.
Ожидается, что в ближайшие дни ЕС прояснит энергетическим компаниям принципы оплаты российского газа, которые не нарушили бы санкции против России.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.