Италия согласилась на ультиматум России по газу

Итальянская энергетическая компания Eni ("Эни") намерена заплатить "Газпрому" за поставки газа в мае, даже если платеж в евро будет конвертирован в рубли. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Фото: Reuters Reuters

По сведениям его источников, Eni еще не открыла рублевый счет в Газпромбанке, но ведет юридическую работу по подготовке к его открытию в случае необходимости.

Ожидается, что в ближайшие дни ЕС прояснит энергетическим компаниям принципы оплаты российского газа, которые не нарушили бы санкции против России.