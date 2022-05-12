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2 часа назад

Туризм назвали последней надеждой для экономики Европы

Вероника Полынина

Европейские страны смогут избежать рецессии за счет возобновления туризма, который окажется последней надеждой для экономики, пишет The Wall Street Journal.

Туризм назвали последней надеждой для экономики Европы
Фото: ТАССТАСС

Экономисты считают, что европейцы захотят потратить накопленные за время пандемии коронавируса средства, отправившись путешествовать. Это может сыграть на руку экономике стран Южной Европы, которые наряду с другими государствами испытывают трудности из-за последствий антироссийских санкций и роста цен на энергоносители.

«Потребители могут отказаться от долгосрочных покупок, чтобы снова отправиться в отпуск на пляжи после того, как Covid-19 отпугнул многих из них», - говорит экономист немецкого Berenberg Bank Хольгер Шмидинг.

Издание отмечает, что покупательская способность населения Европы резко упала из-за того, что цены растут, а зарплаты остаются на прежнем уровне. Тем не менее, люди соскучились по пляжам, где не были два года из-за пандемии, и готовы потратить деньги на отпуск.

Перед началом туристического сезона европейские страны начали массово смягчать или вовсе отменять коронавирусные ограничения для туристов. Об упрощении правил объявили Австрия, Греция, Дания, Франция, Кипр, Италия, Испания, Северная Македония, Словакия, Сербия и Хорватия.

Экономика,Хольгер Шмидинг,
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