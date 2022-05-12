Туризм назвали последней надеждой для экономики Европы

Европейские страны смогут избежать рецессии за счет возобновления туризма, который окажется последней надеждой для экономики, пишет The Wall Street Journal.

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Экономисты считают, что европейцы захотят потратить накопленные за время пандемии коронавируса средства, отправившись путешествовать. Это может сыграть на руку экономике стран Южной Европы, которые наряду с другими государствами испытывают трудности из-за последствий антироссийских санкций и роста цен на энергоносители.

«Потребители могут отказаться от долгосрочных покупок, чтобы снова отправиться в отпуск на пляжи после того, как Covid-19 отпугнул многих из них», - говорит экономист немецкого Berenberg Bank Хольгер Шмидинг.

Издание отмечает, что покупательская способность населения Европы резко упала из-за того, что цены растут, а зарплаты остаются на прежнем уровне. Тем не менее, люди соскучились по пляжам, где не были два года из-за пандемии, и готовы потратить деньги на отпуск.