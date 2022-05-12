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1 час назад

Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями

ТАССиещё 9

Россия успешно справляется с санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.

Путин предупредил о последствиях одержимости Запада санкциями
Фото: ТАССТАСС

Западные санкции в отношении России бьют по экономикам тех стран, которые их вводят, а также провоцируют глобальный кризис, заявил президент.

"Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан", - указал он.

Продолжение политики "санкционной одержимости" в сторону России приведет к сложнейшим и труднообратимым последствиям для граждан Евросоюза и беднейших стран мира, считает Путин.

"Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств", - указал он.

Ряд стран сталкиваются с угрозой голода, вина за это целиком лежит на элитах Запада, сказал Путин.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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