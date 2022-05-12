Путин предупредил о последствиях одержимости Запада санкциями

Россия успешно справляется с санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.
Западные санкции в отношении России бьют по экономикам тех стран, которые их вводят, а также провоцируют глобальный кризис, заявил президент.
"Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан", - указал он.
Продолжение политики "санкционной одержимости" в сторону России приведет к сложнейшим и труднообратимым последствиям для граждан Евросоюза и беднейших стран мира, считает Путин.
"Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств", - указал он.
Ряд стран сталкиваются с угрозой голода, вина за это целиком лежит на элитах Запада, сказал Путин.