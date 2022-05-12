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49 минут назад

Путин заявил, что Россию в 2022 году ожидает рекордный урожай в 130 млн тонн зерна

ТАССиещё 7

Россия в этом году ожидает рекордный урожай - 130 млн тонн зерна, в том числе 87 млн тонн пшеницы, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Россию ожидает рекордный урожай зерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Открывая в четверг совещание по экономическим вопросам, глава государства отметил, что в этом году в стране ожидается хороший урожай. По предварительным оценкам специалистов, указал он, "сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы".

"Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров", - обратил внимание президент.

По его словам, это "очень важно для мировых продовольственных рынков".

Экономика,Владимир Путин,
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