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1 час назад

Матвиенко: Товарооборот между Россией и Центральной Азией стал рекордным за последние годы

Парламентская газета

Почти 17 тысяч предприятий центральноазиатских стран работает на основе и с использованием российского капитала, однако потенциал экономического сотрудничества далеко полностью не исчерпан. Об этом на форуме государств Центральной Азии и России в Ашхабаде 12 мая сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Товарооборот между Россией и странами Центральной Азии в прошлом году составил 37 миллиардов долларов, что стало рекордным показателем за последние годы, отметила спикер Совфеда. Почти 17 тысяч предприятий региона работает на основе и с использованием российского капитала, но потенциал как экономического, так и гуманитарного сотрудничества стран далеко полностью не реализован, считает глава российской палаты регионов.

В центральноазиатских странах наблюдается высокий интерес к русскому языку и культуре, открыты русскоязычные школы, реализуется проект «Российский учитель за рубежом», тысячи студентов учатся в российских вузах. «И здесь нам тоже есть куда стремиться», — добавила Матвиенко.

В форуме участвуют делегации Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Экономика,Видео,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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