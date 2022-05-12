Почти 17 тысяч предприятий центральноазиатских стран работает на основе и с использованием российского капитала, однако потенциал экономического сотрудничества далеко полностью не исчерпан. Об этом на форуме государств Центральной Азии и России в Ашхабаде 12 мая сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Товарооборот между Россией и странами Центральной Азии в прошлом году составил 37 миллиардов долларов, что стало рекордным показателем за последние годы, отметила спикер Совфеда. Почти 17 тысяч предприятий региона работает на основе и с использованием российского капитала, но потенциал как экономического, так и гуманитарного сотрудничества стран далеко полностью не реализован, считает глава российской палаты регионов.

В центральноазиатских странах наблюдается высокий интерес к русскому языку и культуре, открыты русскоязычные школы, реализуется проект «Российский учитель за рубежом», тысячи студентов учатся в российских вузах. «И здесь нам тоже есть куда стремиться», — добавила Матвиенко.