Украина назвала условие для возобновления транзита газа в Европу через «Сохрановку»

Украина не запустит транзит российского газа через «Сохрановку» в Европу, пока не получит полный контроль над своей трубопроводной системой, заявил генеральный директор ОГТС Сергей Макогон. Пункт находится на территории ЛНР, отмечает Reuters.

Мы не откроем. До полного контроля над активом, — заявил Макогон, отвечая на вопрос о Сохрановке.

10 мая компания объявила о закрытии транзита, через который в Европу поступает треть российского газа. Представители ОГТС объяснили своё решение тем, что граждане ЛНР крали поставляемый газ, не уведомляя при этом Газпром, говорится в сообщении.

Макогон отметил, что ещё один газопровод, находящийся на территории Украины в Судже, может быть использован для поставок энергоресурса в Европу в необходимом объёме. В Газпроме информацию опровергли: транзит действительно доступен, но через него технологически невозможно перенаправить все поставки.