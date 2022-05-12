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43 минуты назад

Reuters: Украина не возобновит транзит газа в Европу через «Сохрановку»

News.ru

Украина не запустит транзит российского газа через «Сохрановку» в Европу, пока не получит полный контроль над своей трубопроводной системой, заявил генеральный директор ОГТС Сергей Макогон. Пункт находится на территории ЛНР, отмечает Reuters.

Украина назвала условие для возобновления транзита газа в Европу через «Сохрановку»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы не откроем. До полного контроля над активом, — заявил Макогон, отвечая на вопрос о Сохрановке.

10 мая компания объявила о закрытии транзита, через который в Европу поступает треть российского газа. Представители ОГТС объяснили своё решение тем, что граждане ЛНР крали поставляемый газ, не уведомляя при этом Газпром, говорится в сообщении.

Макогон отметил, что ещё один газопровод, находящийся на территории Украины в Судже, может быть использован для поставок энергоресурса в Европу в необходимом объёме. В Газпроме информацию опровергли: транзит действительно доступен, но через него технологически невозможно перенаправить все поставки.

«Газпрому» запретили использовать польский участок «Ямала — Европы»

Ранее Россия ввела санкции против компании EuRoPol GAZ, обеспечивающей поставки энергоресурсов по польскому участку трубы «Ямал — Европа». Для Газпрома это означает запрет на использование данного транзита.

Экономика,Сергей Макогон,Газпром,
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