Россия резко увеличила доходы от нефти

Россия увеличила доходы от продажи нефти и нефтепродуктов на 50% с начала 2022 года вопреки антироссийским санкциям, сообщает Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (IEA). В агентстве уточнили, что в этом году российские нефтедобывающие компании зарабатывают порядка $20 млрд ежемесячно от совокупных продаж сырья.

С начала года Россия продаёт их на сумму порядка $20 млрд в месяц при уровне экспорта в 8 млн баррелей в сутки, — сказано в сообщении.

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По словам журналистов агентства, российские поставки идут своим чередом, несмотря на приближающееся эмбарго энергоресурсов РФ со стороны Евросоюза. При этом сокращение поставок российского дизельного топлива и мазута усугубило напряжённость на мировых рынках.

Президент России Владимир Путин заявил, что федеральный бюджет за первые четыре месяца 2022 года исполнен с профицитом 2,7 трлн руб. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам, пишет ТАСС.

«Растут возможности бюджетной системы. За январь — апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 трлн руб.», — сказал президент.

Он отметил, что расходы бюджета за январь — апрель текущего года также выросли. Причиной этому стали решения по опережающему финансированию проектов развития и авансирования закупок.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что российский федеральный бюджет по итогам 2022 года будет исполнен с дефицитом как минимум 1,6 трлн руб.

12 мая первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил в эфире телеканала «Украина 24», что хищение денег из государственного бюджета Украины можно увидеть где угодно. Такое заявление он сделал в ответ на критику в отношении законопроекта о разделении страны на различные экономические зоны, который сейчас разрабатывается в украинском парламенте.

Российский бюджет в апреле 2022 года увеличил поступления от нефтегазовой отрасли на 48,8% по сравнению с мартом - до 1,797 трлн рублей, следует из статистики Минфина. По сравнению с апрелем прошлого года показатель вырос более чем в два раза.

Объем нефтегазовых доходов в апреле стал рекордным, как минимум, за последние несколько лет. До этого самый большой размер выручки от нефти и газа бюджет получал в октябре 2021 года - 1,1 трлн рублей. В 2015-2020 годах таких высоких показателей не было из-за низких цен на нефть.

За первые четыре месяца 2022 года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 4,772 трлн рублей, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее.

В апреле экспортная пошлина и НДПИ на нефть принесли бюджету 1,237 трлн рублей, что на 30,7% выше уровня марта. Объем этих же налогов на газ составил 304,8 млрд рублей, что на 31,4% выше уровня марта.

НДД в апреле принес бюджету 765,9 млрд рублей - рекордно высокий уровень за все время действия этого налога.

Введение эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе — вопрос нескольких дней, считает госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

Отвечая на вопрос о запрете на поставки нефти из РФ, Бон подчеркнул необходимость «действовать быстро».

Госсекретарь при французском МИД выразил надежду, что удастся как можно скорее преодолеть сомнения Венгрии по этому вопросу. При этом Бон подчеркнул, что от российской нефти зависят многие страны.

«Это чувствительный вопрос не только для Венгрии, но и, думаю, для Словакии и Болгарии. Они больше остальных в ЕС зависят от нефти из РФ», — указал дипломат.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов заявил, что российская нефть занимает 25% импорта ЕС, доля отдельных нефтепродуктов еще выше, и при отказе от импорта сырья из России переход на поставки из других стран потребует больше года, пишет RT.

План ускоренного энергетического перехода, который подготовила Еврокомиссия, предполагает, что Евросоюз в ближайшие 5 лет потратит €195 млрд, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России. Сделать это европейские государства планируют за счёт перехода на экологически чистую энергию. Об этом сообщила газета Financial Times, которая ознакомилась с документом. Официально проект должны представить 18 мая.

Евросоюз собирается к 2030 году снизить энергопотребление не на 9%, как это планировалось ранее, а на 13%. Сделать это Европа намерена за счёт повышения энергоэффективности.

Ещё одна цель ЕС — более чем вдвое увеличить производство энергии из возобновляемых источников. В 2020 году доля такой энергии составляла 22%. План предусматривает, что к 2030 году её должно быть 45%. Это на 5% больше, чем Еврокомиссия планировала ранее.

Как следует из документа, Европа делает ставку в том числе на экологически чистый водород. К 2030 году его потребление хотят довести до 20 млн т. Половину этого объёма ЕС собирается импортировать. Также европейцы собираются активно использовать биометан.

Ранее сообщалось, что Германия может потерять до €500 млрд за год из-за резкого прекращения импорта российского газа. По словам немецкого экономиста Тома Кребса, отказ от энергоносителей из России способен спровоцировать рецессию, подобную той, которую немцы пережили после Второй мировой войны.

Россия вышла на новые рынки сбыта нефти, увеличив объем поставок сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и по другим направлениям, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, они (российские нефтяные компании. – Прим. ред.) в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов (экспорта нефти. – Прим. ред.) поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион", – сказал он.

По словам Новака, также РФ изучает возможность реализации новых проектов по созданию инфраструктуры для диверсификации поставок нефти. Одним из них может стать расширение трубопровода в Китай "Восточная Сибирь – Тихий океан". Кроме того, правительство РФ в рамках рабочей группы рассматривает строительство новых портовых мощностей.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сказал, что предложение Евросоюза по нефтяному эмбарго против РФ учитывает факт большей зависимости ряда стран ЕС от энергоресурсов России. Он пояснил, что некоторые государства из-за своего географического положения находятся в особенной зависимости от поставок российских ресурсов.

Добыча нефти в мире в апреле 2022 года снизилась до 98,1 млн баррелей в сутки из-за сокращения добычи Россией. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

«В апреле Россия сократила добычу почти на 1 млн баррелей в сутки, что привело к снижению мировых поставок нефти на 710 тыс. баррелей в сутки, до 98,1 млн баррелей»,— отметили в докладе организации.

В документе указали, что острый дефицит из-за российских поставок можно будет избежать за счет растущих объемов ОПЕК+ с Ближнего Востока и США. Во всем мире, кроме России, добыча нефти должна вырасти минимум на 3 млн баррелей в сутки с мая по декабрь 2022 года.

В начале мая глава британской нефтегазовой компании Бернард Луни заявил, что в России общая добыча нефти сократилась на 1 млн баррелей в сутки. По его словам, когда новые антироссийские санкции вступят в силу, добыча нефти в России может сократиться еще в два раза от этих цифр.

Позже вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает увеличить добычу нефти в мае по сравнению с апрельскими показателями.

Глава Минфина Антон Силуанов не исключил падения добычи нефти в РФ на 17% в 2022 году.

"Мы понимаем, что если западные страны будут отказываться, будем искать другие источники потребления наших энергоносителей. Если в одном месте отказываются, будем продавать в другие места", - заявил Силуанов журналистам в среду.

"Снижение добычи [нефти] будет? Будет снижение добычи. В каких объемах? 17%, чуть меньше, чуть больше? Возможно, да", - сказал министр.

"То, что мы учитывали в текущей ситуации с курсом, объемами добычи и с ценами на энергоносители, - это да, в наших прогнозах учитывается. Как дальше будут вестись продажи энергоносителей, сейчас пока сложно оценить", - добавил Силуанов.

США отправили Европе, стремящейся сократить зависимость от российских энергетических ресурсов, партию нефти из стратегического резерва (SPR). Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, еще два танкера, загруженных высокосернистой нефтью из хранилищ SPR в Техасе и Луизиане, уже находятся на пути в Италию и Нидерланды. Первую партию Нидерланды получили ориентировочно 26 апреля, следует из данных систем отслеживания танкеров.

США и Великобритания объявили эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России на фоне ситуации с Украиной, однако Европейский союз (ЕС) пока не может согласовать полный запрет, так как против него выступают несколько стран-участниц. Однако из-за того, что европейские нефтекомпании отказываются от покупок российской нефти, Европе приходится искать альтернативные источники поставок.

По данным аналитика по нефтяному сектору Kpler Мэтта Смита, в апреле Европа получила порядка 1,6 миллиона баррелей нефти из SPR, что является рекордным объемом.

В случае ввода нефтяного эмбарго ЕС против России на внутреннем рынке страны произойдет переизбыток предложения. Средняя стоимость литра бензина в ближайшие месяцы продолжит снижаться на 10-20 копеек. Если тенденция сохранится, цена топлива упадет уже на 2-3 рубля к концу 2022 года. Эксперты считают, что снижать стоимость литра бензина придется частным АЗС. Крупные заправочные сети же постараются заморозить текущие цены.

В чем польза нефтяного эмбарго

Страны Евросоюза (ЕС) не смогли найти консенсуса по нефтяному эмбарго против России. Меру не удалось включить в шестой пакет санкций из-за Венгрии. После этого ЕС захотел переубедить Будапешт с помощью денежной компенсации. Помимо Венгрии острую зависимость от сырья из Москвы испытывают Словакия и Чехия.

Нефтяное эмбарго таит для России не только отрицательные последствия. С одной стороны, объемы сырьевого экспорта снизятся, но, с другой, их можно будет пустить в Азию или на внутренний рынок. Последнее, в частности, приведет к перенасыщению предложения бензина, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов.

«Если в России не будет введено регуляторных изменений на внутреннем рынке, если не будет сбалансирована налоговая нагрузка таким образом, что торговать бензином в России станет вновь невыгодно из-за дополнительных льгот на перекачку топлива в Азию, топливные цены в ближайшие месяцы должны слегка упасть, на 10-20 копеек за литр», — объяснил Баженов.

С ним согласился президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, цены на бензин, скорее всего, будут снижать частные АЗС. Крупные вертикально-интегрированные компании (ВИНКи), напротив, постараются либо заморозить стоимость литра топлива, либо не допустить существенного падения цен. Именно ВИНКи станут главными пострадавшими от введения нефтяного эмбарго ЕС.

«Важно понимать, что у стоимости российского бензина есть пределы, снижать цены в пол никто не будет.



Роста стоимости топлива мы точно не увидим, как и падения на 3-5 рублей за литр. У нас среднегодовая инфляция уже сейчас подобралась к отметке 20%, государство не позволит ценам на бензин подскочить до этого уровня. Напротив, к концу года мы можем увидеть снижение стоимости литра топлива в России на 2-3 рубля», — отметил эксперт.

Рост конкуренции

В текущих условиях, когда внутренний рынок бензина в России насыщается дополнительными объемами топлива, конкуренция среди частных АЗС за потребителя будет только расти. В ближайшие месяцы, вероятно, на независимых заправках увеличится количество промо-акций и программ лояльности для клиентов, предположил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«Сейчас топливо является товаром, цены на который не только не растут, но и падают. За последнее время средняя стоимость литра бензина в России уменьшалась на 15-20 копеек. Эта тенденция сохранится. И это несмотря на многомиллионные убытки частных АЗС в 2021 году. В условиях сокращения экспорта борьба за внутреннего покупателя станет для них главным приоритетом», — пояснил Аркуша.

В то же время расходы владельцев заправочных станций на закупку оборудования, технологий для переработки, зарплаты сотрудникам в последние месяцы резко выросли. Не стоит забывать и о росте кредитных ставок, в некоторых случаях они могут достигать 20-30%. Все эти факторы не позволят частным АЗС пустить цены в свободное плавание, резюмировал он.

Пересмотр демпфера

Российский топливный рынок во многом является регулируемой площадкой. Топливные цены контролируются государством с помощью демпфирующего механизма. Иными словами, правительство и федеральные ведомства сами определяют, какая стоимость бензина является комфортной для внутреннего рынка. Нынешние цены на топливо в районе 47-53 рублей за литр в зависимости от марки являются вполне приемлемыми, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Демпфер включает в себя экспортный нетбэк. То есть, если компания-экспортер может заработать больше на экспорте в Европу или Азию, чем на внутреннем рынке, государство возвращает продавцу недостающую разницу из бюджета. Но сейчас ситуация резко изменилась. Если раньше Минэнерго работал с целью удержать рост стоимости бензина в пределах годовой инфляции, то в текущей ситуации эту задачу придется корректировать — инфляция стала слишком высокой», — посетовал Юшков.

Он предположил, что Минэнерго теперь будет «на ходу» менять демпферный механизм. Чтобы избежать излишней переброски российских нефтепродуктов из Европы в Индию и Китай, правительству придется повышать экспортерам денежные надбавки.