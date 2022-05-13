Швейцария разморозила часть российских активов

Правительство Швейцарии, по данным СМИ, разморозило часть активов, принадлежащих Российской Федерации, на сумму около 3,4 миллиарда швейцарских франков (примерно 3,44 миллиарда долларов).

Ранее эти средства были заблокированы в рамках реализации антироссийских санкций.

«Мы не можем заморозить средства, если у нас нет достаточных оснований», - цитирует слова правительственного чиновника Эрвина Боллинджера Reuters.

До этого, 7 апреля текущего года, власти Швейцарии сообщили о заморозке из-за санкций в отношении Москвы активов РФ на сумму около 7,5 миллиарда швейцарских франков.