Аналитик объяснил резкое падение курса евро

По словам аналитика, на данный момент есть несколько причин для снижения курса европейской валюты. Так, импорт из стран Евросоюза снизился на 55 процентов, соответственно упал и естественный внутренний спрос на евро. Кроме того, на курс влияет переход на оплату за газ в рублях, а также то, что он отрезан от международной ликвидности и острее реагирует на изменение баланса спроса и предложения.