Япония прекратит поставки 3D-принтеров в Россию

Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к импорту в Россию. Об этом со ссылкой на министерство экономики, торговли и промышленности страны сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

В японском ведомстве уточнили, что в данный перечень попадут в том числе 3D-принтеры, а также оборудование для проведения квантовых вычислений. Указывается, что запрет на поставки одобрен кабмином Японии и вступит в силу с 20 мая.

10 мая Япония добавила в новый санкционный список более 140 человек из России, ЛНР и ДНР. Под ограничительные меры, согласно документам, подпали глава правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовбеза РФ Рашид Нургалиев, родственники Геннадия Геннадия Тимченко и представители Донецкой и Луганской народных республик. Санкции предусматривают рестрикции, включая заморозку активов. Также Токио был введен запрет на экспорт товаров и проведение транзакций для 71 российской компании.

Среди них, в частности, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", концерн по разработке вооружения для противовоздушной обороны и противоракетной обороны "Алмаз-Антей", ВНИИ "Эталон" и ПАО "Информационные телекоммуникационные технологии".

Россия, в свою очередь, 4 мая в качестве ответных мер ввела санкции против 63 японских граждан. В частности, премьер-министру Японии Фумио Кисиде и еще 62 людям запретили въезжать в страну. Как указали в МИД РФ, администрация японского премьера развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию и допускает неприемлемую риторику в адрес РФ, в том числе клевету и прямые угрозы.