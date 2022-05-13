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1 час назад

В Китае предрекли провал антироссийских санкций США

Алиса Селезнёва

Китайский экономист Гао Дэшэн в своей статье для «Хуаньцю шибао» заявил, что попытка Запада изолировать экономику России, страны G20 с большими запасами нефти и газа, сложным военно-промышленным комплексом и диверсифицированным экспортом «будет иметь неизмеримые последствия и неизбежно закончится провалом». По его мнению, «санкционная гегемония» США - миф.

В Китае предрекли провал антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После начала украинского кризиса ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

В частности, ЕС и США заблокировали активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. В Россию запретили поставлять наличные доллары и евро. США отказались от закупок российской нефти, сообщалось, ЕС готовится к такому же решению.

Дэшэн отметил, что Россия уже приняла эффективные контрмеры.

Первая заключается в использовании рублей для погашения внешних долгов. Этот шаг быстро стабилизировал обменный курс рубля, который теперь вернулся к своему досанкционному уровню. Во-вторых, Россия потребовала, чтобы компании из недружественных стран платили за газ только в рублях, что оказывает определенное сдерживающее воздействие на США и Европу.

Путин предупредил о последствиях одержимости Запада санкциями

Кроме того, РФ заблокировала пути для утечки иностранного капитала.

«Россия полностью готова к санкциям США и Европы, имеет тщательный и систематический план реагирования и полный набор контрмер. <…> Это доказывает, что кажущаяся мощной санкционная гегемония США и Запада - не что иное, как миф», - заявил экономист.

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