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1 час назад

Афганистан планирует закупать у России газ и нефть

Лера Букина

Власти Афганистана планируют расширять экономическое сотрудничество с Россией, в частности, по вопросу закупок газа и нефти. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

Россия нашла покупателя на газ и нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов <…> Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это ... то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Кабул готов подписать конкретные соглашения с Москвой. Гарвал также заявил, что в настоящее время никакой угрозы для реализации проекта газопровода ТАПИ больше нет.

«Мы очень хотим, чтобы работа по проекту ТАПИ продолжалась, чтобы наше сотрудничество в рамках проекта продолжалось. На данный момент желающих очень много», — подытожил Гарвал.

Строительство трубопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) начало осуществляться в декабре 2015 года. По проекту его протяженность будет составлять 1814 километров, а мощность — 30 миллиардов кубометров природного газа в год.

«Газпрому» ограничили возможность покупать российский газ

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для приобретения российского газа. Еще 14 запросили необходимую для их открытия документацию.

Экономика,Газпромбанк,Газпром,
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