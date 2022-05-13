Россия нашла покупателя на газ и нефть

Власти Афганистана планируют расширять экономическое сотрудничество с Россией, в частности, по вопросу закупок газа и нефти. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

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«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов <…> Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это ... то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Кабул готов подписать конкретные соглашения с Москвой. Гарвал также заявил, что в настоящее время никакой угрозы для реализации проекта газопровода ТАПИ больше нет.

«Мы очень хотим, чтобы работа по проекту ТАПИ продолжалась, чтобы наше сотрудничество в рамках проекта продолжалось. На данный момент желающих очень много», — подытожил Гарвал.

Строительство трубопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) начало осуществляться в декабре 2015 года. По проекту его протяженность будет составлять 1814 километров, а мощность — 30 миллиардов кубометров природного газа в год.