Что будет с ценами после мая: прогноз экспертов

Инфляция в России замедлилась. Кроме того, в стране значительно уменьшились инфляционные ожидания жителей страны. «Известия» опросили экспертов и выяснили, что будет с ценами дальше.

По данным Банка России, в апреле инфляционные ожидания населения уменьшились до 12,5%, что на 6 п.п. ниже, чем в марте. Последний раз такой уровень наблюдался летом 2021 года. По итогам апреля инфляция достигла 17% в годовом исчислении. При этом недельный и ежедневный рост цен замедлялся. За период с 5 по 11 марта инфляция была на уровне 2,09%, а с 19 по 25 марта — уже 1,16%. В середине апреля рост цен оценивался в 0,25%.

«Сказывается существенное укрепление курса рубля: сейчас он фактически вернулся к доковидным временам», — подчеркнула руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Другой фактор, по ее словам, — снижение спроса после ажиотажа, который наблюдался в конце февраля и начале марта.

В России могут в дальнейшем наблюдаться новые скачки цен, связанные с исчерпанием запасов и дефицитом предложения товаров, сырья, комплектующих на фоне разрыва прежних экономических связей, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Вклад в усиление инфляции могут внести увеличение расходов на логистику, параллельный импорт, высокая глобальная инфляция, ускоренное снижение банками депозитных ставок, стимулирующие меры бюджетной политики и льготных программ кредитования. С другой стороны, сдерживающими факторами для инфляции могут стать сокращение спроса и изменение его структуры (переключение на более дешевые и «простые» товары, услуги и комплектующие)», — полагает она.

Ольга Беленькая прогнозирует инфляцию к концу года на уровне 20%. При этом, как считает она, не исключены и более низкие показатели с учетом последних данных.

Риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились, отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. За этим может последовать смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны Банка России, полагает эксперт. На следующем июньском заседании регулятор может понизить ключевую ставку, например, с текущих 14% до 13%, указал Карпунин.