Рубль попал в уникальную ситуацию

Российская валюта названа лучшей в мире за последнее время – а все потому, что рубль существенно укрепляется. Казалось бы, крупнейшие санкции Запада должны были обрушить курс российской национальной валюты, но все происходит ровно наоборот. Специалисты называют происходящее «крайне необычной ситуацией», но каким же образом она сложилась?

Одно из ведущих западных информационных агентств признало российский рубль лучшей валютой в мире в 2022 году. С начала года курс рубля вырос на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты, посчитал Bloomberg. А с 10 марта, когда курс доллара и евро достигли своего максимума в 121,5 и 132,4 рубля, курс валют обвалился 5 мая до двухлетних минимумов в 65,3 за доллар и 69,7 за евро. Уже четыре торговых дня подряд рубль держится преимущественно ниже 70 рублей за доллар. А к утру пятницы, 13 мая, рубль вновь резко вырос к доллару (до 62,63 рубля) и к евро (до 64,94 рубля).

Любопытно, что Турция и Аргентина, которые принимали схожие с Россией меры, не смогли добиться таких результатов: лира и песо, наоборот, рекордно обвалились и так и не смогли восстановиться, отмечает агентство.

В чем же секрет происходящего с курсом рубля? Все дело в действиях ЦБ и правительства РФ, которые создали условия для укрепления рубля. Что не означает, что курс рубля не является реальным.

Искусственным курс рубля стали называть после того, как правительство обязало экспортеров продавать 80% своей валютной выручки на бирже и ввело правило продажи газа в страны ЕС за рубли. Сначала 10, а потом уже 20 европейских компаний начали покупать российский газ за рубли. Отказались пока только две страны – Польша и Болгария, которые не были крупными покупателями российского газа и у которых и так заканчивался контракт в этом году. Все это подразумевает большие объемы конвертации на бирже иностранной валюты в национальную.

«Однако курсообразование рубля так же, как и раньше, происходит на бирже по всем законам экономики в зависимости от соотношения спроса и предложения. В этом плане ничего не изменилось, поэтому курс остается реальным и по нему совершаются сделки», – говорит аналитик банка «Фридом Финанс» Владимир Чернов.

«На внутреннем валютном рынке сложилась крайне необычная ситуация. Биржевой курс доллара и евро формируется рыночным образом, но в условиях, когда спрос на иностранную валюту искусственным образом сдерживается с помощью ряда ограничительных мер», – говорит Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал». О чем именно идет речь?

С одной стороны, был снижен спрос на иностранную валюту, а с другой – резко повышен спрос на рубль.

«В самом общем смысле в марте текущего года состоялся слом сложившейся за много лет схемы формирования курса рубля. В первую очередь это связано с отменой бюджетного правила. Таким образом, с рынка неожиданно ушел очень крупный постоянный покупатель валюты», – говорит Манжос.

Также нерезидентам запретили продавать рублевые активы и был заморожен спекулятивный спрос на иностранную валюту (из-за комиссии в 12%).

Важную роль сыграло резкое сокращение импорта из ЕС и США, что опять же резко снизило спрос на доллары и евро. Они мало кому стали нужны, ведь покупать на них становится нечего.

«Здесь играют роль не только временные логистические заминки, но и сокращение покупательной способности внутри страны. Кроме того, в момент ослабления рубля какая-то часть импортных товаров была закуплена и ввезена по высоким ценам. Теперь мы имеем складские запасы слишком дорогих товаров, которые плохо продаются. Но чтобы завезти в страну новые дешевые партии, необходимо распродать старые запасы», – рассуждает Манжос.

С другой стороны, спрос на рубль вырос благодаря требованию о продаже валютной выручки экспортерами, переводу расчетов за газ на рубли и ряду других мер.

«Так как Россия планирует переходить на взаиморасчеты в отечественных валютах с Китаем, Индией, Бразилией, Ираном и странами ЕАЭС, то и дальше рубль будет необходим в больших объемах», – говорит Чернов.

Наконец, чем дороже будет рубль, тем меньше будут темпы роста инфляции, добавляет Чернов. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента – это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции.

«В России на снижение инфляции основное влияние оказало резкое увеличение ключевой процентной ставки ЦБ до 20%. Именно после подорожания всех кредитов темпы инфляции стали снижаться, но небольшая заслуга дорогого рубля здесь тоже присутствует», – говорит Чернов.

«С розничными ценами в стране, как и с курсом рубля, происходит нетипичная ситуация. На бытовом уровне хорошо заметно, что цены на импортные потребительские товары начали возвращаться к адекватному уровню после резкого мартовского скачка. Это в первую очередь относится к высококонкурентному рынку бытовой электроники. Вместе с тем сильно выросшие цены в продовольственных магазинах остаются высокими. Это относится и к продуктам питания с малой составляющей импортных компонентов в себестоимости. По-видимому, мы имеем дело с изменившейся структурой инфляции потребительских цен. В новых условиях какие-то группы товаров и услуг станут относительно более дорогостоящими. Но некоторые группы товаров при этом способны стать относительно более доступными», – рассуждает Манжос.

Турции и Аргентине такой фокус с валютой не удался, хотя правительства этих стран тоже ограничивали движение капитала. «Однако они не устраивали таких распродаж иностранной валюты на бирже, как сейчас делают наши экспортеры», – указывает Чернов.

Но в целом природа кризиса в этих странах сильно отличается от происходящего в России.

«Проводить прямую параллель между динамикой курса российского рубля, турецкой лиры и аргентинского песо (как делает Bloomberg) некорректно. Ослабление валют в Турции и Аргентине в последние годы было связано сугубо с их экономическими проблемами. На них не накладывались внешние санкции, а они не вводили контрсанкции. В России же главный стимул для резкого ослабления курса рубля – это геополитика, а не явное ухудшение экономического положения в стране», – говорит Манжос.

Что же рубль ждет дальше? Манжос говорит, что курс рубля на ближайшие месяцы не поддается прогнозу, поскольку он лишь частично зависит от экономических факторов и в большей степени зависит от решений регулятора, которые могут быть непредсказуемыми. Поэтому эксперты рассуждают теперь скорее о том, какой курс рубля является комфортным для экономики и бюджета, ведь к нему в теории должен стремиться ЦБ.

Пока действует правило о продаже 80% валютной выручки, рубль будет продолжать укрепляться, говорит Чернов. Но ЦБ уже анонсировал снижение правила о продаже до 50% валютной выручки.

В бюджете на 2022 год заложен курс в 72,1 рубля и стоимость российской нефти Urals в 44,2 доллара, то есть в бюджет должно было поступать 3186 рублей за бочку нефти.

«При текущей стоимости Urals в 78,71 доллара за баррель наш бюджет устраивает курс доллара в 40 рублей. Однако российскую нефть сейчас продают с большим дисконтом, около 30-35 долларов, а значит для плановой наполняемости бюджета на сегодняшний день комфортным является курс доллара в 66-74 рублей», – рассуждает Чернов.

Поэтому его прогноз на ближайшие месяцы по курсу рубля находится в диапазоне 65-75 рублей. Однако эксперт оговаривается, что если нефть подорожает, что может произойти уже в самые ближайшие дни после введения эмбарго на экспорт российских нефтепродуктов в страны ЕС, то для России будет комфортным и более низкий курс доллара.

«Например, при росте нефти Brent до 120 долларов за баррель плановую наполняемость российского бюджета обеспечит и курс доллара в 53-57 рублей. Но, на наш взгляд, тогда-то ЦБ РФ и отменит правило о продаже валютной выручки экспортерами, чтобы обеспечить сверхдоходы бюджета при курсе доллара в 65-74 рубля», – заключает собеседник.