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2 часа назад

СМИ: Россия может взять под контроль альтернативные источники газа для ЕС

Лера Букина

Обозреватель Абдель Хаким ар-Рувейда заявил, что в случае снижения поставок российского газа в Европу Россия попробует взять под контроль альтернативные источники газа для ЕС. Такую точку зрения он изложил в статье для агентства NoonPost.

СМИ: Россия может взять под контроль альтернативные источники газа для ЕС
Фото: ТАССТАСС

Вывод был сделан после того, как Москва выразила заинтересованность в инвестициях в строительство самого длинного в мире подводного газопровода «Нигерия — Марокко». Проект представляет собой часть европейских планов по снижению зависимости от голубого топлива из России за счет поставок из ряда стран. Речь идет о Египте, Израиле, Сенегале, Анголе и Нигерии, указал Абдель Хаким ар-Рувейда.

«Помимо минимизации ущерба от введения антироссийских санкций, русские хотят сохранить статус «газового короля». Таким образом, либо Россия останется главным поставщиком энергоресурсов в Европу, либо возьмет под контроль любой проект, который она сочтет альтернативой российскому газу», — отметил обозреватель в материале.

Ранее официальный представитель правительства Марокко Мустафа Байтас сообщил, что реализация подводного газопровода Нигерия — Марокко (Nigeria Morocco Gas Pipeline, NMGP) находится на этапе инженерной разработки проекта.

Россия изъявила желание финансировать газопровод из Нигерии в Марокко и Европу. В Нигерии заявили, что Россия выражает интерес к инвестициям в строительство газопровода, который связывает африканский континент с Европой. Протяженность газопровода должна составить 5,660 км (станет самым длинным в мире). В администрации президента Нигерии строительство планируют начать до мая 2023 года, то есть до того, как окончится его президентский срок.

Экономика,ЕС,
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