Кремль разъяснил позицию по газовым долгам Молдавии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии политической подоплеки в желании российской стороны получить с Молдавии все долги за поставленный газ.

"Контакты идут по линии "Газпрома". Ведь эти долги висят на балансе "Газпрома". Поэтому желание получить все причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются. Но по деталям нужно спрашивать в "Газпроме", никакой политической подоплеки здесь нет", - сказал Песков в пятницу журналистам.

"Если товар поставляется, он должен оплачиваться. Какие-то разумные послабления могут иметь место, но долг не может постоянно расти. Это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы", - добавил представитель Кремля.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что связывает с "политическим подходом" требования "Газпрома" о погашении всех долгов за газ, копившихся с 1994 года.

Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку голубого топлива в Молдавию на следующие пять лет. Официальный представитель российского концерна Сергей Куприянов сообщал, что в настоящее время долг "Молдовагаза" составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей его общая сумма достигает $709 млн.

Ранее стороны договорились, что согласуют до 1 мая погашение задолженности, однако правительство Молдавии не успело провести аудит и просит отсрочки. На прошлой неделе вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что отправил письмо в Москву и ждет реакции "Газпрома". По его словам, российский газовый холдинг может остановить поставки из-за неисполнения Молдавией своих обязательств.

Президент Молдавии Майя Санду захотела списания долгов за российский газ. Она заявила в эфире телеканала TVR Молдова, что Москва не должна настаивать на возвращении средств за топливо, потребленной страной в сложный экономический период, передает ТАСС.

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«Эти долги копились с 1994 года. Все это время их возмещения не требовали, а теперь просят у нас, да еще и в период, когда цены на газ так выросли», — указала глава государства.

Санду сочла подобный подход политическим. Она добавила однако, что Молдавия не готова отказаться от российского газа, поскольку потребители не смогут оплачивать более дорогое топливо западных производителей.

В апреле министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что республика пока не готова возвращать долг российскому «Газпрому», поэтому может быть отключена от поставок газа 1 мая.

Запасов газа в Молдавии хватит примерно на месяц, заявил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. По его словам, официального подтверждения от «Газпрома» о поставках газа в июне пока не поступало, поэтому принято решение готовить запасные варианты, сообщает РИА Новости.

Правительство Молдовы

У нас есть контракт, подписанный на 5 лет, «Молдовагаз» до 20 числа каждого месяца обсуждает с «Газпромом» объёмы газа на следующий месяц. Если объёмы газа на июнь не будут подтверждены, то у нас есть резервы примерно на 3-4 недели, — заявил Спыну.

По словам министра, власти республики «готовы покупать газ на международном рынке, если „Газпром“ прекратит поставки». Он отметил, что «Молдавия запросила российскую сторону о продлении срока аудита, чтобы провести его в течение года», но ответа пока не получила.

В октябре прошлого года Кишинёв договорился с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа, но при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Однако тендер на проведение аудита не состоялся, в том числе и из-за событий на Украине, так как многие компании приезжать в страну отказались.

Ранее председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чабан сообщил, что поставки газа в Молдавию продолжают идти в штатном режиме, несмотря на просрочку республикой обязательства по согласованию долга перед «Газпромом». Ранее в правительстве республики предположили, что поставки скоро прекратятся из-за неготовности Молдавии вернуть долг.

Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала TVR Moldova заявила, что рост стоимости на энергоресурсы повлиял на цены других товаров. По ее словам, на данный момент нет предпосылок для удешевления газа.

Санду назвала ситуацию в энергетике Молдавии «очень драматичной» и отметила, что необходимо принимать правильные решения не только с точки зрения энергетической независимости страны, но и с точки зрения покупательной способности граждан. Она отметила, что цены на энергоресурсы «очень выросли» и это привело к увеличению цен по цепочке и на остальные продукты.

«К сожалению, мы не видим предпосылок для снижения цен, поэтому вопрос энергоэффективности для нас очень важен, мы зависим от рыночных цен на ресурсы», — признала политик.

Глава государства добавила, что властям следует учитывать интересы и граждан, и экономики страны. Санду объяснила, что высокая цена энергоресурсов влечет за собой рост стоимости производства товаров и уменьшение конкурентоспособности продукции.

Компания «Молдовагаз» призвала своих экономических агентов выплатить авансом платежи за газ, чтобы обеспечить расчёты с «Газпромом».

«Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, с целью в полном объёме выполнить контрактные платёжные обязательства и не поставить под угрозу поставку природного газа, просим рассмотреть возможность авансовых платежей за природный газ, который может быть потреблён в последующие месяцы», — говорится в обращении на сайте компании.

В сообщении уточняется, что «Молдовагаз» до 20 мая должна оплатить «Газпрому» газ, потреблённый в апреле, а также 50% стоимости газа, законтрактованного в мае.

Кишиневу нечем заменить российский природный газ, так как закупка топлива на рынке обойдется слишком дорого для страны. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду.

«Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии. Мы находимся в очень сложной ситуации», — сказала Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

По ее словам, у них есть альтернатива российскому газу, но поставщик, на сегодняшний день не определен. Она добавила, что тендер по закупке электроэнергии уже запущен, но поступившие предложения не рассмотрены ввиду завышенных цен.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ только за рубли. Десять европейских стран согласились с требованием Путина, однако есть и те, кто отказался расплачиваться за российский газ рублями. В эти страны Россия прекратила поставки энергоресурса. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.

России и Молдавии стоит прекратить сотрудничество в газовом секторе, так как Кишинёв является ненадёжным партнёром, заявил экономист Евгений Иванов. По его словам, «Газпром» получает не очень много прибыли от сотрудничества, так как Молдавия покупает российский газ за «копейки», пишет «Экономика Сегодня».

На мой взгляд, отношения РФ и Молдавии в энергетическом секторе необходимо прекращать. Во-первых, Кишинёв максимально ненадёжный партнёр, во-вторых, «Газпром» и прибыли-то огромной от них не получает, республика получает газ за копейки. Либо пусть возвращают долг, либо нужно прощаться, — высказался Иванов.

Он считает, что Кишинёв согласился на условия Москвы об оплате долга за газ исключительно ради того, чтобы пережить зиму и затянуть время. Он напомнил, что сначала Молдавия согласилась на аудит, потом искала сторонних экспертов для его проведения. После они заявили, что не успели согласовать процедуру и найти аудиторов. Следом, напомнил экономист, Кишинёв и вовсе отказался выплачивать исторический долг.

Сегодня уже оказывается, что они вообще платить не будут. Это просто манипуляции, которые помогли молдаванам пережить зиму с топливом, — резюмировал Иванов.

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Молдавии $144,8 млн для преодоления кризиса, связанного с ситуацией в соседней Украине.

"Исполнительный совет МВФ завершил внеочередную оценку хода выполнения программы с Молдавией и утвердил увеличение объема финансирования и перераспределение сумм траншей. Немедленное предоставление $144,81 млн поможет Молдавии удовлетворить насущные потребности в финансировании платежного баланса, проявившиеся в связи с войной на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства фонда в республике.

Как ожидается, эта помощь позволит молдавским властям оказать бюджетную поддержку наиболее уязвимым слоям населения, привлечь внешнее финансирование, придать дополнительный импульс важнейшим реформам.

На этой неделе стало известно, что уровень годовой инфляции в Молдавии достиг рекордного уровня, а доходы населения впервые за последние 23 года снизились на 12%, что сильно ударило по его малообеспеченным слоям. Правительство Молдавии в апреле утвердило поправки в проект госбюджета с целью сохранить экономическую стабильность, после чего дефицит вырос на 28%, до $1,05 млрд. Его планируется компенсировать за счет внешнего финансирования.