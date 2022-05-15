Египет оценил потери бюджета страны от кризиса на Украине

Потери египетского бюджета от кризиса на Украине оцениваются в 130 млрд египетских фунтов ($7 млрд). Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Каире премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

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"Последствия войны наложили на нас огромное финансовое бремя, и мы вложили £130 млрд на покрытие роста цен на стратегические товары", - сказал он, указав, что косвенные последствия событий на Украине оцениваются еще в 335 млрд египетских фунтов (более $18 млрд). "В мае 2021 года цена барреля нефти составляла $67, сейчас она достигла $112, тонна пшеницы год назад стоила $270, сейчас за те же объемы мы платим, исходя из цены в $435 за тонну, - пояснил глава правительства. - Раньше мы импортировали 42% зерна, а 31% туристов были из России и с Украины, а сейчас мы занимаемся поиском альтернативных рынков".

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По словам Мадбули, Египту удалось восстановить туризм после пандемии коронавируса и "достичь доходности бюджета в $5,8 млрд в преддверии российско-украинского кризиса".

"Несмотря на весь кризис и потрясения в мировом торговом движении, мы стали свидетелями беспрецедентного роста доходов от Суэцкого канала", - добавил он.

Глава правительства обозначил основной план действий государства в условиях глобального кризиса, который, по его словам, стал крупнейшим за последние сто лет: "Наши планы состоят в том, чтобы в течение следующих четырех лет сократить госдолг с 85,8% до 75%, и как минимум выйти на уровень стабильности".

"Мы стремимся максимизировать наш экспорт в девяти основных секторах, чтобы достичь дополнительной прибыли в $100 млрд в течение четырех-пяти лет, - рассказал он. - Прошлый кризис научил нас сокращать импорт и ускорять локализацию производств, и за последний период мы выдали 51 тыс. лицензий на деятельность средних и крупных предприятий".

По словам премьера, к началу украинского кризиса прогноз МВФ оценки роста египетской экономики варьировался в пределах 5,6-6%. Уровень инфляции в Египте, отметил он, "колеблется в пределах 6-10%, а есть страны, где уровень инфляции достигает 25%".

Данные статистики

Согласно обнародованным в воскресенье данным Центрального агентства общественной мобилизации и статистики (CAPMAS), уровень безработицы в Египте снизился до 7,2% в первом квартале 2022 года по сравнению с 7,4% в предыдущем квартале. В то же время, согласно обнародованным ранее агентством цифрам, уровень годовой инфляции потребительских цен в Египте в апреле составил 14,9%. При этом рост инфляции только за один месяц составил 2,8%, в марте этот показатель достиг 12,1%. Центральный банк Египта на минувшей неделе обозначил годовой уровень базовой инфляции в 11,9% в апреле 2022 по сравнению с 10,1% в марте, при этом базовая инфляция дисконтирует или исключает определенные, наиболее волатильные категории.