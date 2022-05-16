Раскрыты планы ФРГ по отказу от российской нефти

Германия намерена отказаться от импорта российской нефти до конца текущего года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в правительстве.

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По их данным, правительство канцлера Олафа Шольца настроено продвигать отказ от российской нефти в рамках ограничений ЕС против России. Отмечается, что Берлин ведет переговоры с альтернативными поставщиками энергоносителей, однако список этих стран не озвучивается. Правительство Германии также уверено, что сможет решить логистические вопросы в течение шести-семи месяцев, передает РИА Новости.