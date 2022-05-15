Европа столкнулась с препятствиями при попытке заменить газ из России

"В свою очередь производители газа в Северной Африке борются с региональными политическими потрясениями. А надежды на новый газ из восточного Средиземноморья осложняются региональными спорами и конкуренцией со стороны Азии", - напомнил Краусс.

Так, Египет предпочитает продавать газ Китаю, а поставки газа из Турции или Кипра вряд ли начнутся ранее, чем через несколько лет. Также, пишет автор, мировые цены на газ росли еще в конце прошлого года, в том числе из-за снижения производства электроэнергии в Латинской Америке из-за засухи и недостаточного количества ветра в Европе для использования возобновляемых источников энергии, а перебои с поставками из России привели к дальнейшему росту цен в большей части мира и увеличению сжигания угля.