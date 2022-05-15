Раскрыты последствия отказа от российского газа

«С другой стороны, есть политический заказ никак не пользоваться газом из России, наоборот, идти по пути сокращения импорта из России. К чему это приведет? Я думаю, что это приведет дополнительно к росту цен и на топливо, и на основные продукты, в том числе продовольственные», — заключил Нечаев.