Названа главная задача антироссийских санкций

«С санкциями не будет инвестиций. А сейчас Запад готов нести большие потери, лишь бы санкции сохранялись. Мы пока особых потерь не получили, но мы должны понимать, что наша нефть идет с большими избытками. Зачастую ее перепродают, наживаясь на нашей беде. С этим можно было бы мириться, потому что мы традиционно привыкли работать по долгосрочным контрактам, сейчас такого нет», — заявил эксперт.