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1 час назад

В Европе предсказали снижение российской экономики на 10%

Секрет Фирмыиещё 2

Европейская комиссия (ЕК) считает, что экономика России адаптируется к ситуации разрыва связей с Западом к 2023 году. Об этом говорится в весеннем прогнозе Еврокомиссии. В 2022 году там ожидают сокращения российского ВВП на 10,4% и инфляции выше 20%. Кроме того, правительственный орган ЕС ухудшил экономический прогноз для Еврозоны и спрогнозировал замедление роста в мире.

В Европе предсказали снижение экономики России на 10%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прогноз для России

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Дефицит бюджета в России в 2022 году, как считают в Еврокомиссии, будет небольшим. Он составит 0,5% ВВП. Однако в 2023 году вырастет до 1,5% из-за снижения цен на сырьевые товары и экспортных ограничений.

По мнению ЕС, экспорт сырьевых товаров будет основным драйвером для российской экономики при условии, что Запад не будет ужесточать санкции.

Частные инвестиции в Россию в 2022 году сократятся на 20%, ожидают в Еврокомиссии. Там отметили, что неготовность инвесторов вкладываться в российскую экономику из-за неопределённости по поводу её экономических связей с остальным миром может серьёзно ограничивать потенциал её роста.

К 2023 году экономика стабилизируется по мере того, как страна будет приспосабливаться к существованию в условиях разорванных связей с Западом, отметили в ЕК. Там ожидают, что в 2023 году инфляция замедлится до 10%, а рост ВВП составит 1,5%.

В предыдущем прогнозе Еврокомиссия прогнозировала рост ВВП России в 2022 году на 2,6%, а в 2023-м — на 2,2%.

Перспективы Европы

Если будут масштабные перебои с поставками нефти и газа из России, экономический рост Евросоюза в 2022 году будет практически нулевым, отметили в ЕК. Ранее его прогнозировали на уровне 2,7%.

Еврокомиссия также ожидает рекордной инфляции в еврозоне на 2022 год. Прогноз по ней практически удвоен — с 3,5% до 6,1%. В 2023 году инфляция составит 2,7%, а не 1,4%, как ожидали ранее.

Экономический рост в 2022 году в Евросоюзе составит 2,7% вместо ожидавшихся 4%, а в 2023 году — 2,3% вместо 2,8%. Основной удар по экономике Европы и мира нанесут подорожавшие энергоресурсы.

Что будет в мире

Мировой экономический рост замедлится в 2022 году до 3,2%, полагают в ЕК. Ранее прогноз был более оптимистичным — 4,5%.

Комиссия удвоила прогноз по инфляции в США на 2022 год. Ожидается, что она составит 7,3%, а не 3,3%. Американский ВВП вырастет на 2,9%, а не на 4,5%, как предполагалось ранее.

Экономический рост в Китае в 2022 году, по обновлённому прогнозу, составит 4,6%, а не 5,3%.

Нефть Brent в 2022 году будет стоить в среднем $103,6 за баррель, а в 2023 году подешевеет до $93,5.

Ранее «Секрет фирмы» спросил у аналитиков, способны ли власти разных стран обуздать инфляцию, которая в развитых экономиках сейчас находится на максимумах за 30–40 лет. Вот что они ответили.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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