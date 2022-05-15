Эксперт оценил возможность полной изоляции России

«Основная неопределенность заключается в этом, насколько в этом направлении будет двигаться эволюция санкций. В отношении других, мне кажется, резервов у развитых стран осталось не так много. Санкции коварны тем, что их действие отложено. Для России введенные ранее санкции начнут усугубляться из-за недостатка импорта запчастей, комплектующих и так далее. Сейчас пока промышленность во многом работает на старых запасах, но сумеет ли промышленность в такое короткое время провести импортозамещение жизненно важных производств — машиностроения, химической промышленности и даже оборонно-промышленного комплекса (ОПК)? В этом большой риск, и он смещен в сторону того, насколько будут усугубляться последствия уже принятых санкций», — заключил специалист.