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20 минут назад

В Польше назвали "гигантским скандалом" решение ЕК об оплате газа из России в рублях

Газета.Ruиещё 1

Решение Еврокомиссии (ЕК) об оплате поставок газа из России в рублях является скандалом и направлено на укрепление рубля. Об этом в эфире TVP Info заявил депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Збигнев Кузьмюк.

Решение ЕК по оплате газа в рублях назвали «гигантским скандалом»
Фото: ReutersReuters

«Предложение комиссии — гигантский скандал! Напомню, что это результат указа Владимира Путина, который потребовал, чтобы все страны, импортирующие газ из России, платили в рублях. Нет никаких сомнений в том, что шаг Еврокомиссии направлен на укрепление российской валюты», — отметил Кузьмюк.

По его словам, ЕК придумала новую схему, чтобы Франция и Германия не платили штрафы. Кроме того, такое решение отвечает интересам многих крупных компаний, которые собираются обойти антироссийские санкции.

Он добавил, что ЕК сейчас занимается невероятными вещами. С одной стороны вводится новый пакет санкций, а с другой показывает отход на два шага назад.

ЕС нашел альтернативу российскому газу

15 мая Bloomberg, ссылаясь на источники сообщил, что Евросоюз собирается предложить газовым импортерам решение, которое позволит не нарушать санкции при покупке российского топлива и «эффективно удовлетворять» требования президента России Владимира Путина об оплате в рублях.

Экономика,Владимир Путин,Партия "Право и справедливость",Еврокомиссия,ЕС,
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