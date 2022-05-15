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21 минуту назад

Названы товары, которыми Россия может накормить всю планету

Илья Родин

Профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов рассказал в интервью агентству «Прайм», что РФ занимает лидирующие позиции среди поставщиков зерна, зернобобовых, растительного масла, рыбы, раков, сахара.

Названы товары, которыми Россия может накормить всю планету
Фото: ReutersReuters

Ибрагим Рамазанов подчеркнул, что Россия вплотную подошла к реализации масштабных программ по экспорту свинины и мяса птицы. Кроме того, у страны есть значительный потенциал по развитию овощеводства, наращиванию улова и продажи рыбы и нерыбных водных продуктов.

«Россия имеет значительный потенциал по производства и экспорта сахара», - отметил профессор, подчеркнув при этом, что страна производит намного больше продукта, чем требуется для внутреннего рынка.

«Такая же ситуация характерна для производства подсолнечника и других масличных семян, картофеля, капусты белокочанной, моркови и других корнеплодов», - рассказал Рамазанов.

В заключении он добавил, что «по мере формирования необходимой кормовой базы, основой которой является зерно и зернобобовые культуры, Россия могла бы значительно увеличить производство молока и молочных продуктов в количествах достаточных не только для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, но для экспорта».

Экономика,
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