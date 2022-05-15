Названы товары, которыми Россия может накормить всю планету

Профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов рассказал в интервью агентству «Прайм», что РФ занимает лидирующие позиции среди поставщиков зерна, зернобобовых, растительного масла, рыбы, раков, сахара.
Ибрагим Рамазанов подчеркнул, что Россия вплотную подошла к реализации масштабных программ по экспорту свинины и мяса птицы. Кроме того, у страны есть значительный потенциал по развитию овощеводства, наращиванию улова и продажи рыбы и нерыбных водных продуктов.
«Россия имеет значительный потенциал по производства и экспорта сахара», - отметил профессор, подчеркнув при этом, что страна производит намного больше продукта, чем требуется для внутреннего рынка.
«Такая же ситуация характерна для производства подсолнечника и других масличных семян, картофеля, капусты белокочанной, моркови и других корнеплодов», - рассказал Рамазанов.
В заключении он добавил, что «по мере формирования необходимой кормовой базы, основой которой является зерно и зернобобовые культуры, Россия могла бы значительно увеличить производство молока и молочных продуктов в количествах достаточных не только для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, но для экспорта».