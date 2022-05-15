Названы товары, которыми Россия может накормить всю планету

Профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов рассказал в интервью агентству «Прайм», что РФ занимает лидирующие позиции среди поставщиков зерна, зернобобовых, растительного масла, рыбы, раков, сахара.

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Ибрагим Рамазанов подчеркнул, что Россия вплотную подошла к реализации масштабных программ по экспорту свинины и мяса птицы. Кроме того, у страны есть значительный потенциал по развитию овощеводства, наращиванию улова и продажи рыбы и нерыбных водных продуктов.

«Россия имеет значительный потенциал по производства и экспорта сахара», - отметил профессор, подчеркнув при этом, что страна производит намного больше продукта, чем требуется для внутреннего рынка.

«Такая же ситуация характерна для производства подсолнечника и других масличных семян, картофеля, капусты белокочанной, моркови и других корнеплодов», - рассказал Рамазанов.