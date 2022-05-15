В Финляндии пояснили, почему Россия прекратила подачу электричества

«Хотим уточнить, что, как мы сообщали ранее, приостановка передачи российской электроэнергии вытекает из ограничений платежного трафика, введенных западными странами. В связи с этими ограничениями оплата за проданную российскую электроэнергию больше не может производиться», - сказано в заявлении.