В Финляндии пояснили, почему Россия прекратила подачу электричества

Россия приостановила подачу электроэнергии в Финляндию не из-за вступления этой страны в НАТО, а из-за санкций ЕС, затруднивших оплату. С таким заявлением выступила компания Fingrid, управляющая электросетями Суоми, передает РИА Новости.
«Хотим уточнить, что, как мы сообщали ранее, приостановка передачи российской электроэнергии вытекает из ограничений платежного трафика, введенных западными странами. В связи с этими ограничениями оплата за проданную российскую электроэнергию больше не может производиться», - сказано в заявлении.
В компании добавили, что приостановка является «скорее следствием, чем контрмерой России».
Накануне российский оператор «Интер РАО» сообщил, что поставки электричества в Финляндию прекращены с 14 мая из-за сложностей с приемом платежей за проданную энергию.
По итогам прошлого года экспорт электроэнергии в Финляндию составил 8,2 миллиарда кВт.ч. Это 37% от общего объема экспортируемой компанией электроэнергии.