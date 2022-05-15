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1 час назад

В Финляндии пояснили, почему Россия прекратила подачу электричества

Майк Габриелян

Россия приостановила подачу электроэнергии в Финляндию не из-за вступления этой страны в НАТО, а из-за санкций ЕС, затруднивших оплату. С таким заявлением выступила компания Fingrid, управляющая электросетями Суоми, передает РИА Новости.

В Финляндии пояснили, почему Россия прекратила подачу электричества
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Хотим уточнить, что, как мы сообщали ранее, приостановка передачи российской электроэнергии вытекает из ограничений платежного трафика, введенных западными странами. В связи с этими ограничениями оплата за проданную российскую электроэнергию больше не может производиться», - сказано в заявлении.

В компании добавили, что приостановка является «скорее следствием, чем контрмерой России».

Накануне российский оператор «Интер РАО» сообщил, что поставки электричества в Финляндию прекращены с 14 мая из-за сложностей с приемом платежей за проданную энергию.

По итогам прошлого года экспорт электроэнергии в Финляндию составил 8,2 миллиарда кВт.ч. Это 37% от общего объема экспортируемой компанией электроэнергии.

Экономика,НАТО,Интер РАО ЕЭС,ЕС,
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