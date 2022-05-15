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1 час назад

Венгрия поставила ультиматум ЕС из-за России

Ura.Ru

Венгрия поддержит антироссийские санкции только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Венгрия поставила ультиматум ЕС из-за России
Фото: ReutersReuters

«Если Европейская комиссия хочет принять предложение о введении нефтяного эмбарго, она должна финансово и физически гарантировать, что это не нанесет вреда венгерскому народу или стране. Обеспечит безопасность энергоснабжения Венгрии. Если бы сейчас было принято предложение о нефтяном эмбарго, было бы невозможно получить сырую нефть, необходимую для работы Венгрии», — передает слова Сийярто телеканала hirTV.

Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Венгрия не поддержала санкции против российской нефти. Страна заблокировала предложение о нефтяном эмбарго.

Евросоюз нашел способ платить за российский газ рублями не нарушая санкции

Экономика,Петер Сийярто,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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