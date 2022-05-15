Венгрия поставила ультиматум ЕС из-за России

«Если Европейская комиссия хочет принять предложение о введении нефтяного эмбарго, она должна финансово и физически гарантировать, что это не нанесет вреда венгерскому народу или стране. Обеспечит безопасность энергоснабжения Венгрии. Если бы сейчас было принято предложение о нефтяном эмбарго, было бы невозможно получить сырую нефть, необходимую для работы Венгрии», — передает слова Сийярто телеканала hirTV.