Венгрия поставила ультиматум ЕС из-за России

Венгрия поддержит антироссийские санкции только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
«Если Европейская комиссия хочет принять предложение о введении нефтяного эмбарго, она должна финансово и физически гарантировать, что это не нанесет вреда венгерскому народу или стране. Обеспечит безопасность энергоснабжения Венгрии. Если бы сейчас было принято предложение о нефтяном эмбарго, было бы невозможно получить сырую нефть, необходимую для работы Венгрии», — передает слова Сийярто телеканала hirTV.
Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Венгрия не поддержала санкции против российской нефти. Страна заблокировала предложение о нефтяном эмбарго.