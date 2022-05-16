Санкции не помогли: Берлин стал больше платить за российский импорт

Расходы Германии на российский импорт увеличились, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на данные Федерального статистического ведомства.
Так, общие расходы на поставки выросли на 77,7 процента, достигнув отметки 4,4 млрд евро, передает РИА Новости. Отмечается, что причиной возникновения такой ситуации стал рост цен на сырье, в том числе на нефть и газ.
В то же время немецкий экспорт в Россию сократился на 58,7 процента - до 1 млрд евро. Торговый дефицит с Россией (разница между объемами экспорта и импорта) достиг рекордной отметки в 3,4 млрд евро.
Ранее сообщалось, что внезапное отключение российского газа приведет к введению военного положения в энергетике Германии. По мнению аналитиков агентства Bloomberg, возможное отключение газа затронет 80 млн жителей, предприятия от пекарей до производителей химической продукции и станет худшим сценарием для Германии.