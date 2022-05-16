Санкции не помогли: Берлин стал больше платить за российский импорт

Расходы Германии на российский импорт увеличились, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на данные Федерального статистического ведомства.

Фото: Reuters Reuters

Так, общие расходы на поставки выросли на 77,7 процента, достигнув отметки 4,4 млрд евро, передает РИА Новости. Отмечается, что причиной возникновения такой ситуации стал рост цен на сырье, в том числе на нефть и газ.

В то же время немецкий экспорт в Россию сократился на 58,7 процента - до 1 млрд евро. Торговый дефицит с Россией (разница между объемами экспорта и импорта) достиг рекордной отметки в 3,4 млрд евро.