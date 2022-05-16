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1 час назад

DWN: Расходы Германии на российские товары увеличились, несмотря на сокращение торговли

Российская Газетаиещё 3

Расходы Германии на российский импорт увеличились, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на данные Федерального статистического ведомства.

Санкции не помогли: Берлин стал больше платить за российский импорт
Фото: ReutersReuters

Так, общие расходы на поставки выросли на 77,7 процента, достигнув отметки 4,4 млрд евро, передает РИА Новости. Отмечается, что причиной возникновения такой ситуации стал рост цен на сырье, в том числе на нефть и газ.

В то же время немецкий экспорт в Россию сократился на 58,7 процента - до 1 млрд евро. Торговый дефицит с Россией (разница между объемами экспорта и импорта) достиг рекордной отметки в 3,4 млрд евро.

Ранее сообщалось, что внезапное отключение российского газа приведет к введению военного положения в энергетике Германии. По мнению аналитиков агентства Bloomberg, возможное отключение газа затронет 80 млн жителей, предприятия от пекарей до производителей химической продукции и станет худшим сценарием для Германии.

Экономика,Экономика России,
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