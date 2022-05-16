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49 минут назад

Аналитик Жильников порекомендовал россиянам конвертировать доллары в юани

Газета.Ruиещё 1

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников в беседе с агентством "Прайм" о преимуществах покупки юаней на валютном рынке.

Аналитик назвал наиболее выгодную валюту для покупки
Фото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»Александр Демьянчук/РИА «Новости»

По его словам, торговая активность в китайской валюте выросла в разы и этот тренд сохранится.

"Юань сейчас может выступить более выгодной покупкой, чем доллар", - считает эксперт.

Он также указал, что в пандемию коронавируса и кризис 2014 года рубль ослабел к доллару сильнее, чем к юаню. Если бы инвестор купил юань в конце февраля и продал на пике марта, он бы смог заработать больше, чем на долларе за счет мультипликативного эффекта, продолжил Жильников.

Преимуществом китайской валюты он назвал назвал меньшую подверженность юаня санкциям и внешнеэкономическому давлению, нежели у рубля, при этом доходность по гособлигациям КНР близка к доходности к Treasuries.

Экономика,Промсвязьбанк,
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