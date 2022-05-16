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20 минут назад

Разногласия помешали Европе наложить эмбарго на российскую нефть

Lenta.ruиещё 4

Главы МИД стран Евросоюза не смогут разблокировать 16 мая вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России из-за серьезных разногласий. Об этом сообщил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Разногласия помешали ЕС наложить эмбарго на российскую нефть
Фото: ReutersReuters

«Мы, конечно, будем обсуждать нефтяное эмбарго, и мы постараемся разблокировать ситуацию, но я не могу этого гарантировать, поскольку оппозиция очень сильна», — объяснил он причину, которая мешает наложить эмбарго.

Ранее Венгрия наложила вето на запрет импорта нефти из России. Будапешт настаивает, что отказ от российской нефти нанесет слишком серьезный ущерб экономике.

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Ранее стало известно, что Германия откажется от импорта нефти из России до конца 2022 года, даже если ЕС не достигнет консенсуса по вопросу введения нефтяного эмбарго в рамках очередного пакета антироссийских санкций.

Ранее Евросоюз предложил отсрочить до 2024 года введение эмбарго на поставки нефти из России для трех стран: Венгрии, Словакии и Чехии.

Экономика,Жозеп Боррель,ЕС,
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