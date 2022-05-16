Разногласия помешали ЕС наложить эмбарго на российскую нефть

Главы МИД стран Евросоюза не смогут разблокировать 16 мая вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России из-за серьезных разногласий. Об этом сообщил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

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«Мы, конечно, будем обсуждать нефтяное эмбарго, и мы постараемся разблокировать ситуацию, но я не могу этого гарантировать, поскольку оппозиция очень сильна», — объяснил он причину, которая мешает наложить эмбарго.

Ранее Венгрия наложила вето на запрет импорта нефти из России. Будапешт настаивает, что отказ от российской нефти нанесет слишком серьезный ущерб экономике.

Ранее стало известно, что Германия откажется от импорта нефти из России до конца 2022 года, даже если ЕС не достигнет консенсуса по вопросу введения нефтяного эмбарго в рамках очередного пакета антироссийских санкций.