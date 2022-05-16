Экономист раскрыл «выигрыш» России от санкций

Москва может нарастить свои доходы, несмотря на ограничительные меры со стороны стран Запада, сообщает «Прайм» со ссылкой на брокера «БКС Мир инвестиций» Александра Чечерина.

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По его словам, Россия, которая является одним из значимых мировых экспортеров, выгодно подорожание энергоресурсов. В ближайшее время цена на сырье, сталь и другие металлы не упадет, что будет на руку российской экономике, поскольку рост цен компенсирует падение объемов экспорта.

Как отмечает эксперт, введение нефтяного эмбарго не предусматривает одномоментного прекращения импорта. При этом повысятся котировки на энергоносители. Дополнительным источником денег для бюджета РФ может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми страна уже работает, а также поиск новых партнеров.

Чечерин выразил уверенность в том, что Москва также сможет увеличить поставки в те страны, где уже хватает отечественной продукции. Можно искать и новые рынки, например, в Латинской Америке.