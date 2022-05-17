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1 час назад

Китай назвал способ сдержать рост цен

Свободная прессаиещё 2

Власти Китая планируют сдерживать инфляцию в стране с помощью наращивания объемов добычи угля.

Китай назвал способ сдержать рост цен
Фото: ТАССТАСС

Как сообщат ТАСС, Китаю все сложнее обеспечивать закупки нефти и газа в нужном объеме. Подорожание сырья на зарубежных рынках может «в определенной степени увеличить издержки при закупке», что приведет к повышению цен на товары и услуги, поэтому нужно было придумать способ их сдерживания.

В апреле цены на продукты в Китае выросли на 1,9 процента, бензин подорожал на 29 процентов, а дизельное топливо — на 31,7.

«Уголь — основной энергоноситель в нашей стране, к тому же его в Китае много, и мы можем обеспечить значительную добычу. Мы будем стабильно наращивать ее объемы, что позволит лучше сдерживать рост цен», — заявил официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что ближайшие полтора года почти при любом сценарии станут сложным временем для Европы, у которой нет достаточного числа альтернатив на случай, если Россия прекратит поставки природного газа.

Экономика,Цена на нефть,
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