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27 минут назад

КНР будет сдерживать вызванный военной операцией на Украине рост цен за счет добычи угля

Елена Прошина

Военная операция России на Украине и эпидемия коронавируса ускорили в Китае рост цен на продовольствие и энергоносители, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэйя.

В КНР нашли способ сдержать инфляцию из-за событий на Украине
Фото: ТАССТАСС

По его словам, власти страны намерены сдерживать инфляцию путем наращивания объемов добычи угля.

«Уголь — основной энергоноситель в нашей стране, к тому же его в Китае много, и мы можем обеспечить значительную добычу. Мы будем стабильно наращивать ее объемы, что позволит лучше сдерживать рост цен»,- сообщил он.

Линхуэй отметил, что из-за колебания международных расценок на энергоносители КНР становится все сложнее обеспечить в достаточном объеме закупку на Западе нефти и газа.

«На их импорт [в структуре энергетического баланса] КНР приходится довольно большая доля. Поэтому удорожание на внешних рынках может в определенной степени увеличить издержки при закупке — это отразится на ряде предприятий, растущие затраты которых в свою очередь приведут к повышению цен [на товары и услуги]», — сообщил политик.

Чиновник отмечает, что в последнее время данный вопрос оказался в центре всеобщего внимания.

«В текущем году под влиянием пандемии и украинского кризиса спрос и предложение переживают сложную ситуацию, растут цены на энергоносители и продовольствие. <...> В связи с усиливающимся негативным воздействием внешних инфляционных факторов сдерживать их рост в Китае становится нелегко», — признал он.

Фу Линхуэй напомнил, что в апреле цены на продовольствие в Китае выросли на 1,9%, в то время как в марте было снижение на 1,5%.

Экономика,
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