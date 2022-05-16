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1 час назад

Байдену спрогнозировали новый «энергетический кошмар»

Газета.Ru

Руководство США столкнулось с новым «энергетическим кошмаром» из-за увеличения стоимости газа в стране, что грозит дальнейшим ростом инфляции. Об этом пишет Politico.

Байдену спрогнозировали новый «энергетический кошмар»
Фото: ReutersReuters

Как говорится в статье, пока американская администрация пыталась бороться с высокими ценами на бензин, появилась еще одна «головная боль» в сфере энергетики – рост стоимости газа.

Так, по информации издания, на прошедшей неделе цена на бензин в Соединенных Штатах побила новый рекорд — $4,40 за галлон (порядка 76 рублей за литр).

«Но стоимость другого важнейшего ископаемого топлива — природного газа — также выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие, что привело к увеличению затрат на все: от отопления дома и приготовления пищи до производства удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией», — сказано в публикации.

Цена на природный газ в государстве выросла более чем в два раза, и, невзирая на то, что это будет не так заметно для потребителей, рост стоимости голубого топлива будет способствовать увеличению инфляции.

Как указало издание, рост стоимости газа в США вызван сохранением обычно снижающегося весной спроса из-за заморозков в одних американских регионах и сильной жары в других, а также выходом Вашингтона на позицию главного экспортера газа в мире.

Также в материале отмечается, что администрация президента США Джо Байдена оценила газовый экспорт как полезный «геополитический инструмент». Это означает, что американским потребителям приходится соперничать за поставки компаний своей страны с зарубежными покупателями.

При этом у Белого дома, который пытался противодействовать увеличению цен на бензин массовым выбросом нефти из стратегических резервов, есть мало рычагов для исправления ситуации с ростом стоимости газа, заявило Politico.

Ранее стало известно, что цена на газ в США впервые с 2008 года превысила $300 за тысячу кубометров.

Экономика,Джозеф Байден,Администрация США,
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